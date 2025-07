L'accoglienza dei dirigenti della Fiorentina a Pioli: l'abbraccio con Ferrari (foto)

Stefano Pioli nelle ore scorse ha fatto il suo ingresso al Viola Park per iniziare la sua terza avventura nella Fiorentina. Ad accoglierlo il direttore generale Alessandro Ferrari che con Pioli ha lavorato in un altro ruolo, quello di responsabile della comunicazione e che ricopriva quando il tecnico di parma ha fatto le due precedenti stagioni da allenatore della Fiorentina. In sede anche il direttore sportivo Daniele Pradè che con l'allenatore dovrà assemblare la nuova rosa viola, anche se i colloqui sono iniziati da tempo.

Per Stefano Pioli si è trattato del primo ingresso al centro sportivo viola visto che è stato costruito e inaugurato con Vincenzo Italiano in panchina. Ecco le immagini postate dalla Fiorentina stessa.