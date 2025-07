Manovre in difesa, ne arriverà un altro: c'è l'idea Lindelof attraverso De Gea

vedi letture

Nonostante le manovre già effettuate, con l’arrivo di Viti e la fuoriuscita di Moreno (ecco i dettagli della cessione), la Fiorentina non ha ancora terminato i lavori sulla difesa di Pioli. A tornare sull’argomento è il Corriere dello Sport, dove si legge che - come anticipato - il nuovo allenatore viola ha chiesto un altro difensore, vista l’imminente uscita anche di Valentini su cui rimane l'Hellas Verona, che vorrebbe di nuovo l’ex Boca in prestito con diritto di riscatto (ma la dirigenza viola è in attesa di risposte anche dall’estero).

Ecco quindi che arriverà un ulteriore acquisto a completare il reparto, e a tal proposito il quotidiano menziona il nome di Victor Lindelof, trentunenne svincolato dopo otto stagioni al Manchester United. A giocare un ruolo chiave nell’ipotetica trattativa potrebbe essere David De Gea, oggi portiere della Fiorentina e per anni suo compagno di squadra proprio in Red Devils. In ogni caso, sottolinea il Corriere, a prescindere dallo svedese c'è la volontà della società viola di prendere un difensore.