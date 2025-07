Calciomercato Mandragora si allena da lunedì al Viola Park e aspetta la società: il punto sul rinnovo

Niente nuove, buone nuove? Potrebbe essere il caso di Rolando Mandragora, per il quale non è ancora stato fissato il giorno preciso dell’incontro ma su cui si lavora in maniera propositiva. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it Pradè e Goretti stanno lavorando al rinnovo del classe ’97. L’intenzione del club è quella di proporre un prolungamento al ragazzo, anche per soddisfare le indicazioni di Stefano Pioli che è stato piuttosto chiaro sul suo conto: vuole averlo con sé nella prossima stagione.

La situazione di Mandragora.

Se è vero che per adesso non si registrano mosse concrete, si respira comunque un’aria distesa e costruttiva al Viola Park. Il centrocampista ha il contratto in scadenza il prossimo anno, con opzione per il 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Mandragora aspetta un segnale, nel frattempo è già tornato dalle vacanze e da lunedì si allena quotidianamente al centro sportivo di Bagno a Ripoli. La Fiorentina prepara l'offerta più adatta alle proprie esigenze nonché a quelle del calciatore.

Lo spettro del Real Betis.

La volontà dell’ex Juventus è di rimanere a Firenze, città dove è nata sua figlia e dove ha vissuto tre anni splendidi. In tutto questo rimane l’interessamento del Real Betis: gli spagnoli hanno già avanzato un’offerta che la società viola ha declinato. Ma non è da escludere che possano riprovarci, complice la stima che Manuel Pellegrini ripone nei confronti di Mandragora. Ricordiamo anche i sondaggi di Napoli e Bologna. Ma adesso si lavora per proseguire l'avventura con la maglia della Fiorentina.