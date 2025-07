Calciomercato Eman Kospo in arrivo alla Fiorentina: i costi dell'operazione col Barcellona

La Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Eman Kospo, difensore classe 2007 in arrivo dal Barcellona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la dirigenza viola ha speso 400 mila euro per aggiudicarsi il giocatore svizzero, che arriverà a Firenze nelle prossime ore per firmare un contratto quinquennale. Il Barça ha mantenuto il 15% sulla sua futura rivendita.

Giovane di belle speranze.

Kospo si aggregherà alla Fiorentina Primavera per poi essere valutato da Stefano Pioli, che se lo riterrà opportuno lo promuoverà in prima squadra. Diciotto anni compiuti a maggio, il ragazzo di origini bosniache è stato capitano della Nazionale svizzera under 17 e gioca come centrale, alto e strutturato. Si è distinto per personalità e leadership.