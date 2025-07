La Fiorentina gradisce Piccoli, il Cagliari punta Esposito e fa concorrenza ai viola

Trattando quel che ruota attorno a Moise Kean, il Corriere dello Sport punta la lente d’ingrandimento anche su chi potrebbe sostituire l’ex Juve se ci fosse una sua cessione da parte della Fiorentina. In tal senso risulta ancora Roberto Piccoli l’alternativa più concreta, in un'operazione che sarebbe facilitata dal fatto che i procuratori dell'attaccante del Cagliari sono gli stessi di Kean.

Ma oltre al centravanti dei sardi la Fiorentina mantiene il mirino anche su Sebastiano Esposito dell’Inter, attenzionato però proprio dallo stesso Cagliari. I nerazzurri - specifica il Corriere - chiedono 10 milioni per l’ex Empoli e i rossoblu si sono spinti per ora a 7. La sensazione è che se i viola non faranno irruzione presentando un’offerta maggiore, Esposito partirà in direzione Sardegna.