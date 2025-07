Da oggi Stefano Pioli riabbraccia i viola. Data e ora di presentazione alla stampa

Oggi, domenica 13 luglio 2025, è il giorno di Stefano Pioli. Il nativo di Parma torna a Firenze per la terza volta nella sua vita e sbarcherà nel pomeriggio in città, prima di dirottarsi al Viola Park dove da domani prenderà il via il ritiro estivo della sua Fiorentina. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri mattina unito a quello della composizione del suo staff, mentre la data di presentazione dell'allenatore davanti alla stampa sarà mercoledì 16 luglio, in una conferenza che si terrà alle ore 12 dal Media Center del centro sportivo di Bagno a Ripoli.