La Fiorentina chiude un colpo dal Barcellona: preso Eman Kospo, centrale classe 2007

Da Sportitalia arrivano aggiornamenti last minute sul mercato della Fiorentina. Come riferisce l'emittente, i viola avrebbero chiuso col Barcellona per l'arrivo di Eman Kospo, promettente difensore centrale classe 2007 svizzero, cresciuto nella cantera dei blaugrana.

Il giocatore nell'ultima stagione ha disputato il campionato Under 19 con la maglia dei catalani e ha preso parte alla Youth League, adesso è a un passo dalla Fiorentina.