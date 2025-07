FirenzeViola Kean ha deciso: no all'Arabia, o una big europea o rinnovo con la Fiorentina

Moise Kean ha deciso: non andrà in Arabia. Vuole restare in Europa. Entro 48 ore scadrà la clausola se non arriveranno offerte da squadre big, resterà in viola e rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Intanto però rispedisce al mittente gli interessamenti avuti da Al Qadsiah e Al-Hilal.