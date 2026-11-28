Ancora Mancini, parla il Ct: "Mondiale? Dobbiamo pensare di poterlo vincere

Dal pentimento per le dimissioni del 2023 al sogno di vincere il Mondiale sulla panchina dell'Italia. All'indomani del suo sessantaduesimo compleanno, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha concesso una lunga intervista a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nella quale ha ripercorso alcune delle tappe più significative della propria carriera, affrontando anche diversi temi d'attualità. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'addio alla Nazionale e il rapporto con Gravina, con le dimissioni dell'estate del 2023. “Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Che fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano… Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni. Poi ci fu un mese di silenzio”.

I contatti con l'Arabia Saudita. “Sì, un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere. Io l’avevo anche presa in considerazione, ma io non volevo andarmene, sinceramente. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Ho capito subito di aver commesso un errore. Ma non potevo più tornare indietro”.

Il sogno Mondiale e la corsa Scudetto Gianluca Vialli dopo il trionfo all'Europeo. “Lui rimase a Londra, non tornò in Italia perché aveva le cure… Era felicissimo quella sera, felicissimo veramente. Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo ancora. Luca ha dato a tutti una lezione incredibile di forza”. L'amicizia con Sinisa Mihajlovic. “Sì. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te”. Il carattere del serbo. “No, vabbè, ma quella era tutta fuffa perché alla fine era buono come il pane. Amava fare il duro”. Il sogno di vincere il Mondiale. “Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo”. Chi vincerà lo Scudetto? “Penso la Roma”. Le altre pretendenti al titolo. “Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo”.