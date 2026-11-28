Il rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?

La Fiorentina sta perdendo i propri tifosi per strada. Vanoli rischia l'esonero in caso di sconfitta a Udine. Cosa ne pensa la proprietà?

La settimana che abbiamo attraversato ha visto come protagonista Paolo Vanoli e la sua posizione tutt'altro che salda, ma prima di parlare di questo tema è giusto fare un passo indietro e parlare del club e delle sue scelte. La caccia al responsabile è lo sport nazionale quando si parla di calcio ma ciò che scriverò non è mirato ad accusare quanto a leggere una situazione che sta diventando di giorno in giorno più critica. Grazie alla nostra splendida realtà di Radio FirenzeViola possiamo percepire il fastidio, a tratti il dolore, che una bella fetta di tifosi sta attraversando da diversi mesi. E forse la Fiorentina in quanto società non si è ancora resa conto di cosa sta rischiando.

Una Fiorentina che ha perso l'animo fiorentino

La disaffezione è il rischio che sta correndo la Fiorentina. Un rischio tragico per uno sport che è mosso principalmente dalla passione dei tifosi. Una parte del pubblico si è abituata a stare nei bassi fondi a tal punto che è pronta a spegnere la tv in anticipo in caso di sconfitta. Oppure di restare a casa pur avendo l'abbonamento al Franchi. Un allontanamento costante, iniziato da anni ma accelerato dal campionato scorso e da questo che non ha visto interrompere la triste inerzia intrapresa con Pioli e Co.. Non solo. Ieri Fabio Ferri ha detto una cosa che trovo molto corretta: per una parte dei tifosi, la Fiorentina di oggi non è la scarpa giusta per loro. Si è persa l'anima battagliera, ironica, polemica. Quella che collima con l'animo di Firenze e del suo popolo. Questa Fiorentina è borghese, patinata, composta da persone che spesso hanno avuto la presunzione di insegnare alla piazza come si fa calcio per poi non ottenere i risultati immaginati. C'è la forte sensazione che dalle parti del Viola Park in troppi abbiano perso di vista il core business di un club di calcio, ovvero i propri tifosi. A Bagno a Ripoli sono chiusi dentro un resort distante dai tifosi, aperto solo per guadagnare il costo di un panino e una birra, senza scaldare il cuore di chi ama la Fiorentina. C'è anche la sensazione che in pochi negli anni abbiano fatto tesoro di un consiglio recente di Prandelli: "Per capire Firenze, bisogna amarla". Dentro al Viola Park la parola umiltà viene usata a sproposito come accaduto allo stesso Vanoli. Qualcuno ne ha smarrito il senso vero e proprio. Forse bisognerebbe ripartire da qui. Senso di appartenenza al di là di ogni risultato. Se non si recupera questo aspetto, la Fiorentina potrebbe chiamarsi Firenzese e sarebbe lo stesso. Ed è la cosa più grave che sta accadendo negli ultimi anni.

Vanoli rischia il posto se perde contro l'Udinese

Tornando a temi di più stretta attualità calcistica, se è vero che la società dovrebbe essere capace di intervenire pubblicamente nel momento del bisogno, i problemi della Fiorentina a 9 punti in classifica si possono risolvere solo attraverso il campo. Vanoli ci sta provando ma è in confusione. Lo dimostrano le dichiarazioni senza senso dopo il ko di Monza. Ma anche diverse scelte di campo. Tutti dobbiamo augurarci che riesca a trovare la strada giusta per rimettere in piedi la stagione, ma anche in questo caso la sensazione è che il tecnico stia facendo i conti con le pressioni della piazza. A dire il vero tutt'altro che pesanti. Non ha ancora deciso come far giocare la propria squadra, tanto da farsi tirare le orecchie ufficiosamente anche da Paratici che gli richiede maggiore equilibrio tattico. Curioso anche questo atteggiamento, visto e considerato che il primo ad aver qualcosa di squilibrato è stato lo stesso direttore sportivo. Ma questa è un'altra storia. Vanoli ha bisogno di un'intuizione come quelle che lo portarono a centrare la salvezza nella passata stagione. Ma deve capire a chi affidarsi tra i propri giocatori. Deve chiedere aiuto al club sul mercato e non solo. Deve rendersi conto che chiedere umiltà parametrandosi al proprio io è l'atteggiamento meno umile che ci sia. Sul campo è lui il primo responsabile. Pensavo che fosse perfetto per dare un altro senso alla stagione, invece sta incontrando troppe difficoltà. In caso di ko contro l'Udinese la Fiorentina dovrà fare una valutazione molto profonda, che potrebbe portare anche all'esonero. Il secondo in stagione. Dopo tutto però, se in due mesi non è cambiato niente, un motivo ci sarà.

La società e i nodi che vengono al pettine

Tornando alla società, i nodi stanno venendo al pettine sia sul mercato che sulla scelta di richiamare Vanoli. Partendo da quest'ultima, se fosse stata una scelta pienamente convinta, la conferma post Monza non sarebbe arrivata tramite una breve quanto casuale chiacchiera alla stazione di Milano. Poteva parlare chiunque, invece si è affidato al caso l'appoggio con riserva a un allenatore che invece avrebbe grande bisogno di sentire la fiducia anche pubblicamente. Cambiare un altro allenatore sarebbe comunque un bagno di sangue economico, per questo si tergiversa. Se Vanoli fosse stato l'unico allenatore sotto contratto, dopo il 3-0 di Monza sarebbe potuto accadere qualsiasi cosa. Invece avanti adagio. Concludendo col mercato invece, la percezione di una squadra incompleta che avevamo avuto a inizio settembre si è rivelata più concreta che mai. A gennaio serviranno altri investimenti. Altri soldi da investire per correggere quanto fatto in estate. Possibile che Commisso e la Mediacom siano soddisfatti di aver investito 200 milioni in tre mercati per essere sempre quindicesimi? Nessuno ne parla, evidentemente va bene così.