FirenzeViola Dal ritiro al Viola Park a Udine, alle parole devono seguire i fatti

Oggi l'ultimo giorno di ritiro poi la partenza per Udine. Dove tutta la Fiorentina dovrà rispondere sul campo, con i fatti, dopo le parole del post Monza

In principio, quando oltre lo stadio anche un centro sportivo strutturato era soltanto utopia, si pensava che il cosiddetto training center potesse regalare una quota di punti che a fine stagione poteva pure fare la differenza. Quasi un paradosso se si pensa quali e quante difficoltà stia affrontando la Fiorentina ormai da un paio d’anni a dispetto di un Viola Park che non ha eguali a livello europeo

Ritiri estivi o condivisi, ma pur sempre lontani dalla gente

Così non fossero bastati i ritiri estivi a torride temperature ad alimentare i dibattiti sui raduni a Bagno a Ripoli in pieno agosto, e conseguenti preparazioni, il ritiro deciso di comune accordo tra squadra e tecnico dopo il k.o. di Monza riporta alla ribalta anche il contatto tra la squadra e la gente, o più in generale tra i protagonisti del mondo viola e i primi interlocutori esterni, ovvero tifosi e appassionati.

Il richiamo di Vanoli

E in tal senso vien da augurarsi che ancor prima di chiarire eventuali dissidi interni il ritiro di queste ore sia utile a comprendere come e quanto l’ambiente abbia già vissuto situazioni di questo tipo, e soprattutto a superare quel richiamo del tecnico che lunedì sera deve aver creato scompiglio nello spogliatoio. Al di là dei punti in palio in uno scontro diretto come quello contro i bianconeri c’è anche questo in ballo domenica a Udine, uno spirito di gruppo che dovrà dimostrare di aver digerito i richiami del proprio allenatore.

Un gruppo che si mostri diverso da quello dell’anno scorso

Anche perché, soltanto un anno fa, proprio dopo un’altra sconfitta esterna guarda caso a Udine, la Fiorentina inaugurava un periodo di corsa alla salvezza trascorsa sostanzialmente sulle montagne russe, tra capitomboli dolorosi e divisioni in campo fin troppo evidenti alternate a piccoli progressi e pareggi carichi di speranza. Sotto questo profilo la speranza principale è quella che questo gruppo si distacchi da quello dell’anno scorso ritrovando in fretta compattezza oltre quell’umiltà che Vanoli ha reclamato, facendo in modo che i confronti di questi giorni non debbano diventare routine.