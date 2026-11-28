Dal ritiro al Viola Park a Udine, alle parole devono seguire i fatti
In principio, quando oltre lo stadio anche un centro sportivo strutturato era soltanto utopia, si pensava che il cosiddetto training center potesse regalare una quota di punti che a fine stagione poteva pure fare la differenza. Quasi un paradosso se si pensa quali e quante difficoltà stia affrontando la Fiorentina ormai da un paio d’anni a dispetto di un Viola Park che non ha eguali a livello europeo
Ritiri estivi o condivisi, ma pur sempre lontani dalla gente
Così non fossero bastati i ritiri estivi a torride temperature ad alimentare i dibattiti sui raduni a Bagno a Ripoli in pieno agosto, e conseguenti preparazioni, il ritiro deciso di comune accordo tra squadra e tecnico dopo il k.o. di Monza riporta alla ribalta anche il contatto tra la squadra e la gente, o più in generale tra i protagonisti del mondo viola e i primi interlocutori esterni, ovvero tifosi e appassionati.
Il richiamo di Vanoli
E in tal senso vien da augurarsi che ancor prima di chiarire eventuali dissidi interni il ritiro di queste ore sia utile a comprendere come e quanto l’ambiente abbia già vissuto situazioni di questo tipo, e soprattutto a superare quel richiamo del tecnico che lunedì sera deve aver creato scompiglio nello spogliatoio. Al di là dei punti in palio in uno scontro diretto come quello contro i bianconeri c’è anche questo in ballo domenica a Udine, uno spirito di gruppo che dovrà dimostrare di aver digerito i richiami del proprio allenatore.
Un gruppo che si mostri diverso da quello dell’anno scorso
Anche perché, soltanto un anno fa, proprio dopo un’altra sconfitta esterna guarda caso a Udine, la Fiorentina inaugurava un periodo di corsa alla salvezza trascorsa sostanzialmente sulle montagne russe, tra capitomboli dolorosi e divisioni in campo fin troppo evidenti alternate a piccoli progressi e pareggi carichi di speranza. Sotto questo profilo la speranza principale è quella che questo gruppo si distacchi da quello dell’anno scorso ritrovando in fretta compattezza oltre quell’umiltà che Vanoli ha reclamato, facendo in modo che i confronti di questi giorni non debbano diventare routine.
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