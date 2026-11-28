FirenzeViola Come si dice 'braccetto' in spagnolo? Nel passato di Valdepeñas una soluzione d'emergenza per Vanoli

Appena 628' giocati finora, undici gare in Italia ma solo 4 da titolare in campionato, l'ultima datata 25 ottobre 2026. La crescita di Victor Valdepeñas si è interrotta, complici le difficoltà enormi di ciò che gli sta intorno: nelle ultime quattro gare appena 25' in campo e due panchine 'totali' contro Juventus e Atalanta. La gestione dello spagnolo classe 2006 non è il primo problema ma è uno dei problemi della gestione Paolo Vanoli. E dire che in questo scampolo che gli ha concesso nell'ultimo mese l'esterno del Real Madrid ha anche trovato il suo primo sigillo in Italia, il tap-in facile-facile a Sassuolo in pieno recupero. Poi però la 'spuma' e la gamba garantite dal prodotto di casa Blanca ha lasciato spazio al più quadrato Joao Mario, trapiantato a sinistra per sopperire a una lacuna di organico.

L'idea tattica

Valdepenas ancora non ha convinto, dicevamo, ma con Fabiano Parisi ancora lontano dal pieno rientro rimane l'ultima alternativa e, viste le recenti difficoltà di Joao Mario, una cartuccia che Vanoli potrebbe utilizzare anche a Udine. Non solo: il madrileno rappresenta anche un'alternativa in vista della Fiorentina che verrà. Vanoli ha da tempo ammiccato alla difesa a tre ma è a corto di centrali (con Pongracic e Viery ai box) e allora ecco che potrebbe correre in soccorso del tecnico viola il passato recente del ventenne iberico, che l'anno scorso ha disputato 14 gare da centrale (di sinistra nella difesa a quattro di Arbeloa nel Real Madrid Castiglia). Dovrà ancora crescere nelle letture difensive certo - non dà garanzie soprattutto in quello per adesso - ma per caratteristiche tecniche e fisiche Valde potrebbe essere un ottimo progetto di 'braccetto', uno alla Bastoni, con piede mancino delicato per proporsi e costruire un'asse sulla sinistra con l'esterno alto di turno. Magari non a partire da Udine, ma Vanoli, alla ricerca di soluzioni più o meno disperate, ci pensa.