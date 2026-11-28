De Gea ai saluti? La Fiorentina studia il colpo Santi Beltran per giugno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta già lavorando in prospettiva sulla questione portiere. Il futuro di David De Gea a Firenze, infatti, è tutt'altro che scontato: nonostante il contratto fino al giugno 2028, quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione dello spagnolo in maglia viola. Il suo rendimento non avrebbe convinto pienamente la società, che valuta possibili alternative. Tra i profili seguiti c'è Santiago Beltran, estremo difensore del River Plate finito da tempo nel mirino del direttore sportivo Fabio Paratici.

L'operazione presenta però diversi ostacoli. Beltran è legato al club argentino fino a dicembre 2027, ma i Millonarios vorrebbero rinnovare il contratto per evitare di perderlo a parametro zero. Non è esclusa una cessione già a gennaio, con il portiere destinato a rimanere in Argentina altri sei mesi per favorire il passaggio di consegne con il possibile erede Yassine Bounou. Sulle sue tracce, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe anche l'Aston Villa. La valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.