Gazzetta dello Sport: "Solita difesa anche a Udine, occhio al jolly che Vanoli ha in mano"

La retroguardia continua a rappresentare uno dei principali problemi della stagione della Fiorentina. Sono 28 le reti incassate in 12 giornate, un dato che vale il secondo peggior rendimento del campionato e che pesa anche sul ritiro dopo il pesante ko di Monza. Da quando ha preso il posto di Grosso, alla quarta giornata, Vanoli ha dovuto fare i conti con numerose assenze nel reparto arretrato. Prima l'affaticamento di Dragusin, poi gli stop di Ranieri contro il Genoa, Pongracic contro l'Inter e infine Viery a Monza, con quest'ultimo che rischia di rivedersi soltanto nel 2027.

Per la trasferta di Udine le alternative al centro della difesa sono ridotte: toccherà a Dragusin e Ranieri comporre la coppia centrale, mentre sulla corsia destra dovrebbe essere confermato Jiménez, sempre titolare da quando è arrivato Vanoli. Il romeno sarà chiamato anche a garantire copertura alle sortite offensive dello spagnolo, dopo che proprio quella zona era stata sfruttata dal Monza. Come alternativa resta Valdepeñas, già adattato al centro a San Siro, dove aveva provocato il rigore decisivo con un fallo su Thuram. Sulla fascia opposta dovrebbe esserci ancora João Mário, apprezzato per esperienza, qualità nel palleggio e capacità di spinta. Intanto si avvicina il ritorno in gruppo di Fabiano Parisi, fuori dalla scorsa stagione, mentre in panchina potrebbe rivedersi Dennis Beldenti, centrale classe 2010 già aggregato alla prima squadra nelle sfide con Atalanta e Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.