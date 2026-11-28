Vanoli studia l'undici anti-Udinese: a destra torna il ballottaggio tra Jimenez e Dodo

La Nazione ripercorre la seconda giornata di ritiro della Fiorentina al Viola Park, proseguita a porte chiuse in vista della trasferta di domani a Udine. La squadra ha seguito una tabella di marcia precisa, pensata in funzione del lunch match delle 12.30: sveglia alle 8, brunch alle 9.30, allenamento poco dopo mezzogiorno, quindi riposo, merenda e cena alle 20. Un programma che verrà ripetuto anche oggi, quando sono previste la rifinitura, la conferenza stampa di Vanoli alle 16 e la partenza per il Friuli. Prosegue invece il lavoro individuale per gli infortunati Pongracic e Viery.

Alla seduta di ieri non ha partecipato Christ Oulai, autorizzato dalla società a lasciare temporaneamente il ritiro per motivi personali. Resta da capire se riuscirà a unirsi al gruppo in tempo per la trasferta. Vanoli, intanto, sembra orientato a confermare il ritorno al 4-3-3, ma restano da sciogliere alcuni ballottaggi: Oulai e Brescianini si contendono un posto in mediana accanto a Fagioli e Ndour, mentre sulla destra della difesa è ancora aperta la sfida tra Jiménez e Dodò.