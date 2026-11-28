Idea Fagioli mezzala, la Nazione: "Vanoli proverà sviluppare le sue doti in inserimento"
La Fiorentina si prepara alla trasferta di Udine con l'obiettivo di ritrovare solidità attraverso un centrocampo a tre. La Nazione prova ad anticipare le mosse di formazione: dopo le difficoltà emerse a Monza, Vanoli vuole garantire maggiore protezione alla difesa e più copertura nelle due fasi. Tra i possibili titolari c'è Brescianini, che potrebbe agire insieme a Oulai e Ndour. L'ivoriano, assente all'ultimo allenamento per motivi personali, sta bene e dovrebbe partire regolarmente con la squadra. Un'alternativa potrebbe prevedere Oulai in cabina di regia e Fagioli mezzala, ruolo già ricoperto in Nazionale: una soluzione che permetterebbe all'ex Cremonese di giocare con meno responsabilità in costruzione e sfruttare meglio le proprie capacità di inserimento.
Il ritorno alla mediana a tre rischia però di lasciare fuori Pedro Gonçalves, destinato a partire dalla panchina dopo le ultime due gare da trequartista. Una scelta legata soprattutto alla necessità di ritrovare equilibrio e umiltà, come chiesto da Vanoli durante il ritiro. L'Udinese attraversa un momento complicato, ma conserva una struttura fisica importante in mezzo al campo. Proprio lì la Fiorentina cercherà di non farsi sopraffare, aggiungendo un uomo per avere maggiore corsa e sostegno. Resta sullo sfondo anche l'ipotesi della difesa a tre, legata al recupero di Pongracic dopo il nuovo infortunio di Viery. Lo scrive La Nazione.
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