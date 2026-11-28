FirenzeViola Il purgatorio di Jimenez: non affonda con gli altri, ma fatica anche lui

C'è una zona grigia nella Fiorentina di questo momento. Non è quella dei giocatori che stanno deludendo partita dopo partita, né quella di chi riesce a trascinare la squadra fuori dalle difficoltà. È una terra di mezzo nella quale sembra essere finito Álex Jimenez. Lo spagnolo non sta facendo male quanto tanti altri compagni, ma allo stesso tempo non riesce più a essere quel fattore capace di spostare gli equilibri delle partite. Un piccolo purgatorio calcistico, soprattutto se si ripensa a come era iniziata la sua avventura in maglia viola.

Quando i suoi cross diventavano un'arma

Nella prima parte della stagione Jimenez aveva mostrato una capacità importante: accompagnare l'azione, arrivare sul fondo e mettere palloni pericolosi in mezzo. Cross che, a volte, finivano in rete anche grazie a deviazioni e situazioni fortunate, ma che raccontavano comunque di un giocatore capace di creare apprensione nelle difese avversarie. I numeri stagionali, del resto, restano interessanti: due gol e due assist in campionato, con il contributo decisivo anche nella sfida contro l'Atalanta, quando un suo cross perfetto aveva permesso a Njie di trovare il pareggio.

La necessità di ritrovare incisività

Non è corretto inserire Jimenez nel gruppo di chi sta affondando la Fiorentina, ma nemmeno considerarlo ancora uno degli uomini in grado di cambiare volto alla squadra. La spinta c'è, la disponibilità a giocare e accompagnare l'azione pure. Quello che manca è la continuità nell'ultimo passaggio, la giocata capace di trasformare una buona iniziativa in un'occasione concreta. Vanoli ha bisogno anche di questo: non soltanto di giocatori che evitino di affondare insieme alla squadra, ma di qualcuno che riesca finalmente a trascinarla fuori dal fondo.