Dal Viola Park, allenamento extra per Oulai: l'ivoriano ha svolto una seduta in solitaria ieri sera
Dopo aver lasciato ieri il Viola Park per motivi familiari, Christ Oulai è già tornato a disposizione di Vanoli. La Gazzetta dello Sport rassicura sulla sua presenza per la trasferta di Udine, scrivendo che il centrocampista classe 2006, che ieri mattina ha lasciato il ritiro del Viola Park per motivi familiari e non si è allenato con il resto della squadra agli ordini di Vanoli, una volta rientrata l'emergenza ha fatto ritorno al centro sportivo e in serata ha svolto una seduta di allenamento personalizzata.
La sua presenza nella trasferta di Udine non è quindi in dubbio, anche se resta in ballottaggio con Fagioli. Da capire se Vanoli quindi punterà ancora sull'ex Trabzonspor o rilancerà il classe 2001 in vista della delicatissima sfida di domani in casa dell'Udinese.
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