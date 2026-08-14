Come sta Kean? Grosso: "Ha energia e qualità. Felici anche di Pellegrino"

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Come sta Moise Kean? Sono diversi i dubbi sulle condizioni fisiche dell'attaccante della Fiorentina, soprattutto per come ha finito la scorsa stagione. Nel giorno dell'esordio ufficiale, in Coppa Italia contro il Benevento, il tecnico Fabio Grosso ne ha parlato così a la Repubblica (ed. Firenze): "Moise sta bene. Ha energie e qualità, è un giocatore di riferimento per noi e ci facciamo tanto affidamento".

Questo invece il parere su Mastantuono: "È appena arrivato, stiamo cercando di capirne il minutaggio. Ha potenzialità enormi ed è già alla ribalta del calcio mondiale. Magari con il Benevento partirà chi ha fatto tutto il ritiro con continuità, avendo maggiori conoscenze". Infine, su Mateo Pellegrino: "Ha già dimostrato il proprio valore anche nella nostra Serie A, ha caratteristiche precise che mettiamo dentro il gruppo. Siamo felici di averlo con noi".