Nasce una nuova Fiorentina, Corriere dello Sport: "Spazzata via quella della grande paura"

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Il fondo del Corriere dello Sport-Stadio sulla nascitura Fiorentina di Grosso, che oggi taglia ufficialmente il nastro della nuova stagione

La nuova Fiorentina è pronta al debutto ufficiale e, sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi presenta così la squadra di Fabio Grosso: "La squadra della grande paura è stata spazzata via. Ne restano poche tracce". Per il giornalista, quella che sfiderà il Benevento sarà una formazione profondamente diversa rispetto al recente passato: "Più ricca di talento, più ambiziosa, meno italiana ma ancora giovane". Tra i nuovi acquisti, Polverosi individua in Arthur Atta uno dei profili più interessanti: "È il miglior acquisto della Fiorentina, uno dei migliori in tutto il mercato", sottolineando come il francese possa diventare una pedina centrale nello scacchiere viola.

Spazio poi anche agli altri volti nuovi. Di Oulai scrive che "al Mondiale ha fatto vedere di che pasta è fatto", evidenziandone personalità e qualità tecniche, mentre su Mastantuono invita alla pazienza ma senza nascondere l'entusiasmo: "Ha 19 anni e un talento sconfinato". L'editorialista conclude con una riflessione che alimenta le aspettative dei tifosi viola: "Bisogna vedere se a Firenze troverà anche la maturità calcistica, ma se è quello del River Plate, qui ci sarà da divertirsi e il primo a goderne sarà Kean, o Pellegrino, chissà".