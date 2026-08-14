Un terzino sinistro e un grande esterno. Repubblica: "E occhio alle offerte per Fagioli"
La Fiorentina non considera ancora chiuso il proprio mercato. Come riferisce la Repubblica nell’edizione di Firenze, Fabio Paratici continua a lavorare su più fronti per completare una rosa già profondamente rinnovata: resta viva la ricerca di un terzino sinistro da consegnare a Fabio Grosso e non si raffredda la pista Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese viene considerato il profilo ideale per aggiungere fisicità, qualità negli inserimenti e maggiore completezza alla linea mediana viola, con i contatti che restano dunque aperti in attesa di un’eventuale accelerazione.
L'esterno forte e il tema Fagioli
Il capitolo più importante riguarda però l’attacco. La Fiorentina vuole aggiungere un esterno offensivo di piede destro, da schierare sulla fascia sinistra e alternare o affiancare a Mastantuono, così da dare a Grosso una soluzione di alto livello anche sull’altro lato del reparto. L’obiettivo di Paratici è arrivare a un giocatore importante, possibilmente in grado di incidere subito, anche se in società sono consapevoli che si tratta dell’operazione più complessa da portare a termine. Nel frattempo, il mercato resta in movimento anche sul fronte delle possibili uscite: la Fiorentina tiene sotto osservazione eventuali offerte per Fagioli e Kean, due dei giocatori più preziosi della rosa e potenzialmente capaci di attirare l’interesse di club importanti nelle ultime battute della sessione.
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