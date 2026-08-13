La priorità è l'esterno offensivo, poi Thorstvedt chiesto da Grosso
Dopo aver definito il domino Piccoli-Pellegrino, la Fiorentina entra nelle ultime tre settimane di mercato con diverse operazioni ancora da completare. La priorità è l’arrivo di un esterno offensivo sinistro adatto al sistema di Fabio Grosso. Subito dopo, l’attenzione si sposterà su Kristian Thorstvedt, centrocampista richiesto dall’allenatore e per il quale Fabio Paratici è pronto a trattare con il Sassuolo. Per ridurre l’esborso, la Fiorentina valuta di inserire Niccolò Fortini nell’affare Thorstvedt.
Ridurre il monte ingaggi è una necessità
Parallelamente, Paratici e Goretti dovranno accelerare sulle cessioni, soprattutto per alleggerire il monte ingaggi: le situazioni più urgenti restano quelle di Barak, Sottil e Nzola. L’arrivo di Thorstvedt potrebbe inoltre portare alla cessione di Giovanni Fabbian, seguito da Lazio, Bologna e Sassuolo. Il suo nome sarebbe già emerso nei colloqui con il club neroverde proprio nell’ambito della trattativa per il centrocampista norvegese, come riportato da La Nazione.
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