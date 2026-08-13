Su Piccoli c'erano pure Lazio e Genoa. È stato decisivo un fattore

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Come riporta La Nazione la cessione di Roberto Piccoli al Bologna è maturata dopo settimane di lavoro, accelerata dalla decisione della Fiorentina di puntare con forza su Mateo Pellegrino. Importante anche il contributo dell’agente Alessandro Lucci, che ha aiutato a trovare una soluzione per l’attaccante. Piccoli aveva iniziato il precampionato con l’obiettivo di convincere Fabio Grosso a confermarlo e aveva risposto bene, segnando contro QPR, Watford e Real Madrid.

Le pretedententi per Piccoli

Le sue possibilità di restare erano così aumentate, salvo poi diminuire con l’avanzata della trattativa per Pellegrino. Lazio e Genoa avevano mostrato interesse, senza però arrivare alla chiusura. La svolta è arrivata con il Bologna, inizialmente orientato verso il prestito. Il confronto tra Paratici e Fenucci ha portato all’accordo definitivo: obbligo di riscatto legato alla salvezza per 18 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita. Una soluzione che soddisfa tutti e permette a Piccoli di iniziare una nuova esperienza in rossoblù.