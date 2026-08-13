Il Toro continua a insidiare Fortini: se resta può andare a scadenza
Stamani il Corriere dello Sport - Stadio dedica ampio spazio ai terzini e quindi anche a Niccolò Fortini. Diametralmente opposta la situazione dell'ex Juve Stabia rispetto a quella di Dodo, nel senso che il suo contratto varrà fino al 2027, come quello del brasiliano, ma è destinato a non prolungarsi mai. Il giocatore potrebbe andare a scadenza in caso di mancata cessione. Anche per questo i suoi agenti stanno cercando una soluzione.
Tutte le squadre in orbita Fortini
Tra i club a cui Fortini è stato offerto ci sono Atalanta e Cagliari. Al momento la squadra che ha fatto le mosse più concrete è stata il Torino, offrendo alla Fiorentina 5 milioni di euro. Troppo poco per la società viola, che valuta il classe 2006 una cifra come minimo vicina ai 10 milioni. Le parti continuano a trattare, nei prossimi giorni i granata dovrebbero formulare un'offerta più sostanziosa che, magari, convinca Fabio Paratici a mollare.
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