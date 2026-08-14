Grosso pronto per stasera: "C'è emozione. Mercato? Davanti c'è ancora da fare"
"Diciamo che c’è l’emozione del presentarci dentro il nostro stadio davanti ai tifosi viola. Vogliamo una gara piena e sappiamo che non ci sarà una seconda chance. Ma vale per tutte le squadre". Intervistato dall'edizione locale de la Repubblica, Fabio Grosso esordisce così sul debutto che avverrà stasera per la sua Fiorentina contro il Benevento, in Coppa Italia.
Spazio poi al mercato: "Il mercato è ancora lungo, sappiamo di dover ancora completare e implementare la rosa. In quale reparto? Sicuramente in quello offensivo, ma anche a centrocampo e qualcosa in difesa, dove però siamo quasi a posto. È tutto nuovo, partendo dall’allenatore, ora dovrò cercare di accorciare i tempi. Ripeto, c’è molto da lavorare, ma ho trovato enorme disponibilità e voglia da parte di tutti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati