La linea della Fiorentina su Kean potrebbe essere solo strategica
Come riportato da Il Giorno, la Fiorentina continua a smentire, mentre il Como fa sapere di non essere interessato, ma la pista che porta a Moise Kean resta comunque concreta. Le dichiarazioni dei due club potrebbero quindi rientrare nelle normali dinamiche di mercato. Il Como deve prima risolvere la situazione legata ad Alvaro Morata, il cui ingaggio da circa 8 milioni pesa sul bilancio.
Fabregas prepara l'offensiva per Kean
Nel frattempo, il club lariano avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per acquistare a titolo definitivo Kean, considerato da Cesc Fabregas un profilo ideale per il suo sistema di gioco e importante anche in ottica lista Champions. L’alternativa principale è Breel Embolo, valutato circa 15 milioni, mentre resta in stand-by la pista che porta ad Amine Gouiri dell’OM.
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