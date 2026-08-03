Kean-Como, l'affare da cui dipende Pellegrino. Ma a Parma c'è già il sostituto

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Con la corte del Como per Kean, la Fiorentina insiste a parlare col Parma per Pellegrino. Intanto i ducali hanno già il sostituto dell'argentino

Il futuro di Moise Kean resta uno dei principali nodi del mercato della Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, il Como continua a considerare il centravanti viola la prima scelta per completare l'attacco di Cesc Fabregas e un tentativo concreto è atteso nei prossimi giorni. Al momento offerte ufficiali non sono ancora arrivate, ma il club lariano sa di dover mettere sul tavolo almeno 45 milioni di euro, oltre a soddisfare le richieste d'ingaggio del giocatore, che a Firenze percepisce circa 4,5 milioni netti a stagione. Intanto Kean ha dato risposte incoraggianti sul campo, tornando al gol nell'amichevole contro il Real Madrid e dimostrando di aver smaltito i problemi fisici che ne avevano limitato il finale della scorsa stagione.

A Parma il rimpiazzo di Pellegrino

Parallelamente la Fiorentina continua a preparare il terreno per un eventuale sostituto. In cima alla lista resta Mateo Pellegrino del Parma e nelle ultime ore è arrivato un indizio che potrebbe favorire l'operazione: il club emiliano ha infatti definito l'arrivo di El Bilal Touré, individuato come nuovo rinforzo per l'attacco. Un'operazione che viene letta come un possibile segnale in vista della partenza dell'argentino, da tempo nel mirino dei viola. I rapporti tra Fiorentina e Parma sono ottimi e la formula su cui si lavora resta quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Anche in questo caso, però, tutto è subordinato al futuro di Kean: soltanto dopo un'eventuale cessione del numero 20 la Fiorentina potrà affondare il colpo decisivo per Pellegrino.