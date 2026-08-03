Lazio su Fabbian, la Fiorentina resta vigile su Thorstvedt. E su Pellegrino

Lazio su Fabbian, la Fiorentina resta vigile su Thorstvedt. E su PellegrinoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:39Rassegna stampa
di Redazione FV

La Lazio continua a muoversi alla ricerca di un nuovo centravanti e, secondo Tuttosport, l'ultimo nome finito sul taccuino biancoceleste è quello di Andrea Pinamonti del Sassuolo. Per il centrocampo, invece, resta vivo l'interesse per Giovanni Fabbian della Fiorentina, che rimane molto attiva per le manovre che andranno compiute a centrocampo.

Sul fronte viola, aggiunge infatti il quotidiano piemontese, prosegue il monitoraggio su Kristian Thorstvedt del Sassuolo, profilo particolarmente gradito a Fabio Grosso e che non è mai tramontato, ma probabilmente vincolato ad almeno un'uscita nel reparto. Mentre per l'attacco resta d'attualità anche Mateo Pellegrino del Parma, tra i principali candidati in caso di movimenti nel reparto offensivo.