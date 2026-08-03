Fagioli e i tanti estimatori in Premier. Tuttosport: "Con l'offerta giusta può partire"

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Secondo i colleghi di Tuttosport, Nicolò Fagioli non è un calciatore incedibile per la Fiorentina: ha tanti estimatori in Inghilterra

Nicolò Fagioli resta uno dei nomi da monitorare sul fronte uscite della Fiorentina. Lo scrive Tuttosport, secondo cui il regista continua ad avere estimatori in Premier League e, davanti a un'offerta ritenuta adeguata, la sua eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione dal club viola. Al momento non esistono trattative concrete, ma l'interesse dall'Inghilterra conferma come il centrocampista mantenga un mercato importante anche dopo il suo approdo a Firenze. La Fiorentina, dal canto suo, lo considera un patrimonio tecnico e non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero, soprattutto dopo l'investimento effettuato per portarlo in viola.

Anche Fabio Grosso, in più occasioni, ha ribadito la centralità di Fagioli all'interno del progetto tecnico. Dopo l'amichevole contro il Real Madrid, il tecnico ha confermato l'intenzione di provare anche la convivenza tra l'ex Juventus e Oulai, soluzione finora mai vista ma ritenuta una possibilità concreta per aumentare qualità e palleggio in mezzo al campo. Proprio per questo un'eventuale cessione verrebbe presa in considerazione soltanto di fronte a una proposta davvero significativa, mentre la priorità della Fiorentina resta quella di costruire una squadra competitiva senza rinunciare ai suoi giocatori di maggiore talento.