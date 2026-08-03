Fascia destra da sfoltire, il Torino rilancerà per Fortini. La Roma segue Dodo

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Oggi alle 10:13 Rassegna stampa di Redazione FV di Fonti preferite

Sono troppi ora gli esterni destri a disposizione di Grosso. Il Torino e la Roma seguono Fortini e Dodo: attese nuove offerte