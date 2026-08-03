Fascia destra da sfoltire, il Torino rilancerà per Fortini. La Roma segue Dodo
La fascia destra della Fiorentina è destinata a essere uno dei reparti più movimentati da qui alla fine del mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, con l'imminente arrivo di Joao Mario Fabio Grosso si ritroverà a disposizione quattro interpreti per due posti, considerando anche Dodo, Fortini e Jimenez. Una situazione destinata a cambiare nelle prossime settimane, con il club viola intenzionato a sfoltire il reparto.
A caccia di uscite
In uscita resta soprattutto Niccolò Fortini, seguito con grande interesse dal Torino. I granata sarebbero pronti a presentare una nuova offerta per avvicinarsi alla valutazione di 10-12 milioni di euro fissata da Fabio Paratici. Continua inoltre il pressing della Roma per Dodo, anche se i giallorossi non hanno ancora formulato un affondo decisivo. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel 2027 e il loro futuro resta uno dei temi più caldi del mercato viola.
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