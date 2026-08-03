Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini

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Franco Mastantuono è pronto per lasciare il Real Madrid. L’attaccante argentino vuole giocare in Serie A e lo ha già fatto sapere a José Mourinho. La Fiorentina ha manifestato il suo interesse coi fatti e nonostante le smentite iniziali, ormai un esercizio di stile, aspetta di conoscere le intenzioni del calciatore. Il Real lo cederebbe volentieri alla società viola: è già pronta una bozza d’accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 35-40 milioni, più la recompra a favore dei madrileni. In Italia si è fatto avanti anche Milan (più defilato il Napoli). Il fascino delle coppe europee potrebbe convincere Mastantuono a optare per i rossoneri, con cui calcherebbe i palcoscenici internazionali. Ma la Fiorentina gli offrirebbe un posto da titolare e un progetto tecnico accattivante. Sono giorni caldi per il futuro dell’ex River Plate, che scioglierà le riserve a ore.

Fabregas è chiamato a decidere su Kean

I problemi del Como con la lista Uefa incoraggiano l’affare Kean. Sebbene il suo trasferimento in maglia biancoblù non sarebbe esclusivamente legato a certe questioni burocratiche, e ci mancherebbe altro, tornerebbe comunque utile ai lariani per aggiungere un po’ di italianità a una rosa parecchio straniera. Cesc Fabregas, principale sponsor dell’ex Juventus, ci sta riflettendo da giorni: l’allenatore spagnolo è in apprensione perché sa di dover prendere la decisione giusta per il suo attacco. Di Moise Kean preoccupa fondamentalmente la condizione atletica. In settimana è attesa la scelta definitiva. Il centravanti si è ripromesso di lasciare la Fiorentina solo per giocare la Champions League, quindi andrebbe volentieri al Como. La richiesta della dirigenza viola è di 40 milioni.

Piccoli si gioca le sue carte a Firenze

Contrariamente a quanto si potesse pensare in un primo momento, Roberto Piccoli non è più sicuro di lasciare la Fiorentina. Un po’ per la carenza di offerte concrete e un po’ per la stima profonda di Fabio Grosso. La preparazione estiva del classe 2001 sta colpendo positivamente allenatore e società, che hanno deciso di valutarlo invece di cercargli una sistemazione a priori. La corteggiatrice più continua era stata la Lazio, tuttavia la richiesta dei viola ha scoraggiato la controparte che non ha mai spinto sull’acceleratore. Il cartellino di Piccoli è valutato 20 milioni di euro. Fintantoché non dovesse arrivare una punta capace di relegarlo in panchina, l’ex Cagliari lavorerà per convincere la Fiorentina a trattenerlo.

In arrivo Joao Mario: oggi le visite

Oggi sarà il giorno di Joao Mario a Firenze. Stamani è previsto l'arrivo del portoghese, che sosterrà le classiche visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto di un anno più eventuali quattro. Un paio di giorni fa aveva ripreso quota la trattativa con la Juventus dopo uno stallo legato alle perlplessità dei bianconeri sulla formula. Poi la svolta. Il portoghese è stato estromesso dalla tournée coi bianconeri e si trasferirà alla Fiorentina in prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Adesso che la fascia destra è coperta, priorità alle uscite. La dirigenza viola dovrà sfoltire il reparto: Niccolò Fortini è in trattativa col Torino, che a giorni farà una nuova offerta per avvicinarsi alla richiesta di Fabio Paratici da 10-12 milioni. Su Dodo ci sono Napoli e Roma, ma servirà una svolta entro breve.