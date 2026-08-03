Kean valutato 40 mln, altri 35 stanziati dai Commisso. Corriere dello Sport: "Ecco il budget"

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Secondo il quotidiano, la famiglia Commisso avrebbe stanziato altri 35 milioni per il mercato estivo. Ai quali si sommerebbero i 40 dalla cessione di Kean

Il futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi centrali del mercato viola. A tornare sull'argomento è il Corriere dello Sport-Stadio, secondo il quale una cosa sarebbe già stata decisa dalla Fiorentina: in caso di cessione dell'attaccante, l'intero incasso verrebbe reinvestito per rafforzare la rosa. Il club valuta il centravanti non meno di 40 milioni di euro e, oltre a quella cifra, avrebbe già stanziato un ulteriore budget da circa 35 milioni destinato soprattutto agli esterni. L'obiettivo è consegnare a Fabio Grosso almeno due ali offensive di alto livello e un rinforzo sulle corsie difensive, anche attraverso formule come il prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Tra Kean e sostituti

Molto, però, dipende proprio dalla situazione di Kean. Il Como resta la società maggiormente interessata, ma nelle ultime ore la trattativa ha vissuto una fase di stallo, in attesa di eventuali sviluppi. Di riflesso resta congelata anche la posizione di Roberto Piccoli, la cui permanenza non è più da escludere dopo le ottime prestazioni offerte nel precampionato. Se Kean dovesse lasciare Firenze, tra i principali candidati a raccoglierne l'eredità ci sarebbe Mateo Pellegrino del Parma, mentre la Fiorentina continuerebbe a investire con decisione sugli esterni, confermando la volontà di proseguire la profonda rifondazione avviata in questa sessione di mercato.