Piccoli e la speranza di rimanere: mercato in stand by, Grosso lo apprezza
Tra gli attaccanti in bilico in casa Fiorentina resta in sospeso anche il futuro di Roberto Piccoli, protagonista di un ottimo precampionato. Come evidenzia la Repubblica (edizione Firenze), il centravanti ha confermato il suo momento positivo andando a segno anche contro il Real Madrid, firmando il terzo gol nelle amichevoli estive.
Nelle scorse settimane la sua partenza sembrava quasi scontata e la Lazio aveva effettuato un primo sondaggio, ma lo scenario è cambiato. Fabio Grosso apprezza molto l'impegno e le qualità dell'ex Cagliari, che si sta ritagliando spazio durante la preparazione e potrebbe convincere il club a trattenerlo. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio una permanenza a Firenze, con l'obiettivo di giocarsi le proprie possibilità in maglia viola nel corso della stagione.
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