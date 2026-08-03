Mastantuono vuole l'Italia, Viola più avanti sul Milan: si attende la sua scelta

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Fiorentina e Milan sono in corsa per Mastantuono: l'accordo tra Viola e Real Madrid c'è, ora la palla è nelle mani del giocatore

Il futuro di Franco Mastantuono è sempre più vicino a una svolta. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sarà il talento argentino a prendere la decisione definitiva nelle prossime ore. Nonostante il suo entourage continui a spingere per un ritorno in prestito al River Plate, il classe 2007 avrebbe già espresso la volontà di proseguire la propria crescita in Serie A, informando anche José Mourinho della sua preferenza. Sul tavolo restano soprattutto Fiorentina e Milan: i rossoneri possono offrire il palcoscenico dell'Europa League, mentre i viola garantirebbero maggiore continuità e un ruolo centrale all'interno del progetto tecnico di Fabio Grosso.

Palla al giocatore

La Fiorentina, dal canto suo, ha lavorato a lungo per rendere concreta un'operazione che inizialmente sembrava molto complicata. Fabio Paratici ha sfruttato gli ottimi rapporti con il Real Madrid, convincendo il club spagnolo a considerare Firenze come destinazione ideale per la crescita del giocatore. L'intesa tra le società sarebbe già impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e recompra a favore dei Blancos. Ora, però, tutto dipende dalla scelta di Mastantuono, che si è preso qualche giorno per valutare attentamente il proprio futuro. La Fiorentina resta fiduciosa: il progetto è stato presentato e la trattativa è ben avviata, ma l'ultima parola spetta al fantasista argentino.