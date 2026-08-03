Il Napoli stringe per Favasuli. La Fiorentina incasserà una buona somma
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa e, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Costantino Favasuli. Il terzino destro classe 2004, reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro, è seguito con grande attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna, che punta a chiudere l'operazione nelle prossime settimane. Addirittura, il quotidiano parla di giocatore "blindato" dai partenopei, con la trattativa che pare molto avanti.
I viola seguono interessati
La vicenda interessa da vicino anche la Fiorentina. Il club viola, infatti, osserva gli sviluppi della trattativa perché, al momento della cessione del giocatore al Catanzaro, si è riservato il 50% sulla futura rivendita. Un eventuale trasferimento di Favasuli al Napoli garantirebbe quindi un'importante entrata economica nelle casse gigliate, motivo per cui al Viola Park si segue con particolare interesse l'evoluzione dell'affare.
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