FirenzeViola Quarto centrale o pedina sul mercato? Pongracic, il rientro al Viola Park in attesa del futuro

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Il centrale croato torna oggi al Viola Park dopo le vacanze. Con lui la difesa è sistemata, ma il mercato potrebbe interferire

Inizia agosto e ricomincia Marin Pongracic. Il difensore croato, unico viola presente all’ultimo Mondiale, torna oggi a Firenze dopo le ferie a seguito della Coppa del Mondo e si prepara a mettersi a disposizione di Fabio Grosso. Da capire, invece, per quanto potrà farlo, dati gli investimenti del club proprio nel suo ruolo e il mercato che inizia a muoversi intorno a lui.

Oggi il rientro, tra test e palestra

Pongracic risponderà oggi alla chiamata della Fiorentina, che aveva pattuito con lui la data odierna per rientrare al centro sportivo. In queste ore il calciatore farà tappa al Viola Park, svolgerà i test atletici di rito e lavorerà individualmente in palestra, mentre da martedì sarà a tutti gli effetti agli ordini dell’allenatore come il resto dei suoi compagni, che da domani riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi tra ieri e oggi. Resta invece da capire se rimarrà un calciatore viola o se prenderà in considerazione altre strade.

Quarto centrale o pedina di mercato?

La Fiorentina ha investito molto su Viery e Dragusin ed è chiaro che la coppia designata, ad ora, sia proprio quest’ultima. L’ex Lecce però potrà giocarsi le sue carte, a patto che accetti di farlo e che la dirigenza non scelga altri scenari. La sensazione al momento è che Pongracic chiuda il pacchetto centrali con Ranieri, con la difesa così sistemata, ma se gli interessi nei suoi confronti (nelle scorse ore si è parlato di un timido gradimento del Milan) porteranno offerte vere e proprie, le cose potrebbero cambiare. Intanto, sarà a disposizione di Grosso e si preparerà alla prossima stagione.