Una Viola di segnali incoraggianti. La Gazzetta dello Sport: "Ma va migliorata la difesa"

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La rimonta contro il Real Madrid rappresenta uno dei segnali più incoraggianti dell'estate della Fiorentina. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport, il 2-2 ottenuto a Klagenfurt contro i Blancos, pur privi di diversi protagonisti del Mondiale come Mbappé, Bellingham e Vinicius, conferma la capacità della squadra di Fabio Grosso di reagire dopo un avvio complicato. Sotto di due reti dopo appena 24 minuti e senza aver mai calciato in porta, i viola hanno cambiato volto grazie ai gol dei due centravanti, Roberto Piccoli e Moise Kean, protagonisti della rimonta.

Il quotidiano sottolinea soprattutto l'ottimo momento degli attaccanti. Piccoli ha firmato il terzo gol consecutivo sfruttando al meglio l'assist di Jimenez, mentre Kean ha impiegato pochissimi minuti dal suo ingresso in campo per trovare il pareggio di testa su cross di Nicolò Fagioli. Proprio il centrocampista ex Juventus viene indicato come la principale alternativa a Christ Oulai in cabina di regia: l'ivoriano garantisce maggiore palleggio, mentre Fagioli offre verticalizzazioni e giocate più dirette. Nella ripresa, infatti, la Fiorentina ha aumentato ritmo e qualità del possesso, mostrando una manovra più fluida rispetto al primo tempo.

Al termine della sfida Fabio Grosso ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la tournée estiva, sottolineando come la squadra stia crescendo pur avendo ancora ampi margini di miglioramento. Il tecnico ha aperto anche alla possibilità di vedere insieme Oulai e Fagioli, ribadendo di apprezzare i calciatori di qualità. Inevitabile anche un riferimento al mercato: alla domanda su Franco Mastantuono, Grosso ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a elogiare il gruppo attualmente a disposizione. Intanto la Fiorentina resta in attesa della decisione del talento argentino del Real Madrid, che continua a valutare il proprio futuro. Sul piano tattico, invece, resta evidente la necessità di migliorare i meccanismi difensivi, anche se la crescita mostrata nella ripresa lascia segnali incoraggianti in vista dell'inizio della stagione.