Formula e cifre di Joao Mario in viola: decisivi gli ottimi rapporti con la Juventus

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Joao Mario sarà a breve ufficializzato dalla Fiorentina: un affare nato da settimane, mai in dubbio per gli ottimi rapporti tra i due club

Joao Mario è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale portoghese sosterrà in mattinata le visite mediche, mentre nella giornata di domani è previsto l'incontro conclusivo tra Fiorentina e Juventus per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. La trattativa, avviata ormai da diverse settimane tra accelerazioni e momenti di stallo, non è mai stata realmente in discussione e si avvia ormai verso la fumata bianca.

Le cifre e la formula

L'ex bianconero, escluso da Luciano Spalletti dalla tournée australiana della Juventus, è atteso da Fabio Grosso per iniziare la sua nuova avventura in viola. L'accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Decisivi, oltre alla volontà del giocatore, anche gli ottimi rapporti tra le due società, che hanno permesso di arrivare alla definizione dell'affare.