Cauto ottimismo per Mastantuono. La Nazione: "Paratici attende una risposta"

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Il ds della Fiorentina attende una risposta dall'argentino, mentre il Real Madrid spinge per mandarlo in Italia. Resta da convincere l'entourage

La Fiorentina continua ad aspettare la risposta definitiva di Franco Mastantuono, con la giornata di oggi che potrebbe rivelarsi decisiva. Come riferisce La Nazione, tra il club viola e il Real Madrid non ci sarebbero particolari ostacoli: l'intesa sulla formula dell'operazione è di fatto delineata e ricalcherebbe quella già utilizzata dai blancos per altri giovani talenti. Il trasferimento avverrebbe con il controllo del cartellino che resterebbe al Real, mentre la Fiorentina avrebbe un diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro, con recompra a favore degli spagnoli.

La posizione dei madrileni

Il Real considera quella viola la destinazione ideale per la crescita del classe 2007, convinto che a Firenze possa trovare spazio e continuità in un campionato tatticamente formativo come la Serie A. Resta però da convincere l'entourage del giocatore, che avrebbe preferito un ritorno al River Plate, soluzione mai presa in considerazione dal club madrileno. In casa Fiorentina filtra comunque ottimismo e Fabio Paratici resta in attesa del via libera definitivo, senza perdere di vista le alternative: il mercato degli esterni offensivi resta infatti una priorità e l'obiettivo è consegnare a Fabio Grosso almeno un altro paio di rinforzi prima dell'inizio della stagione.