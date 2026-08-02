Sohm al Venezia potrebbe portare 10 mln ai viola: definita la sua cessione
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Il Venezia continua a muoversi sul mercato in entrata e, secondo quanto riferisce Tuttosport, è ormai tutto definito per il passaggio di Simon Sohm dalla Fiorentina. Il centrocampista svizzero si trasferirà in laguna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, andando a rinforzare il reparto mediano degli arancioneroverdi.
Quella di Sohm non sarà però l'unica operazione tra i due club. Nei giorni scorsi, infatti, il Venezia ha accolto anche Matias Moreno, difensore argentino arrivato dalla Fiorentina. Un doppio asse di mercato che conferma gli ottimi rapporti tra le due società in questa sessione estiva.
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