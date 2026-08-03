FirenzeViola Joao Mario viola, attesa per Mastantuono. Thorstvedt rientra a Sassuolo: può partire l'assalto della Fiorentina

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Settimana importante per la Fiorentina sul mercato: oggi Joao Mario sosterrà le visite mediche per diventare viola, mentre si attende il sì di Mastantuono. Thorstvedt rientra a Sassuolo: può partire l'offensiva della Fiorentina

Oggi inizia una settimana importante per la Fiorentina che intanto metterà nero su bianco il settimo acquisto di questa sessione di mercato. Joao Mario a metà mattinata sosterrà infatti le visite mediche propedeudiche per la firma sul contratto e per diventare ufficialmente un giocatore viola, in prestito oneroso e diritto di riscatto per una somma complessiva di 10 milioni.

Attesa per la risposta di Mastantuono

Intanto c'è da pensare anche agli esterni di attacco, dove uno degli obiettivi che infiamma la tifoseria è l'italo argentino Franco Mastantuno. Il Real vuole mandarlo a giocare e vuole che resti in Europa per questo gradisce in particolare la Fiorentina. I due club hanno un accordo di massima per un prestito con riscatto e controriscatto (sulla scia di Nico paz al Como) ma il giocatore non ha ancora preso la sua decisione. Intanto i Blancos lo hanno escluso proprio dall'amichevole di sabato contro la Fiorentina che ora attende il suo (eventuale) sì.

Thorstvedt ritorna a Sassuolo: parte l'offensiva viola

Kristian Thorstved rientra oggi a Sassuolo dopo le vacanze prolungate per l'impegno del centrocampista al Mondiale con la Norvegia. Che il giocatore sia un promesso sposo della Fiorentina è ormai risaputo, dove ritroverebbe anche l'allenatore Grosso, e l'uscita di Simon Sohm da oggi ufficialmente al Venezia, lascia spazio per un altro centrocampista viola che completi il reparto. Il suo ritorno porterà ad un chiarimento tra lui e il club neroverde su questa volontà di lasciare Sassuolo per una nuova avventura che potrebbe essere appunto quella viola.

Brescianini contropartita

Per i viola non è una priorità un altro centrocampista, beneinteso, e manca la quadra con il Sassuolo, da sempre bottega cara, anche dopo l'addio di Carnevali. La Fiorentina nell'operazione potrebbe però inserire una contropartita gradita ad Aquilani in questo periodo tra l'altro alle prese con uan serie di infortuni. Il nome più accreditato tra i viola è un altro centrocampista, Marco Brescianini, che Fabio Grosso in queste amichevoli ha sempre utilizzato da terzino sinistro, segnale chiaro che in quella parte del centrocampo il tecnico è già a posto. Anche se il Sassuolo in quel reparto oggi prenderà Adzic dalla Juventus.