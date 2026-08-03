Joao Mario in viola, ha accettato di ridursi l'ingaggio: i dettagli del contratto
È tutto pronto per il passaggio di Joao Mario alla Fiorentina. L'esterno portoghese, in arrivo dalla Juventus in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a nove, è atteso in tarda mattina alle visite mediche col club viola. Il giocatore sosterrà i test di rito nel cuore di Firenze e successivamente completerà l'iter di tesseramento, diventando a tutti gli effetti un nuovo calciatore a disposizione di Fabio Grosso.
I dettagli del contratto
Da parte sua, Joao Mario ha voluto fortemente il trasferimento alla Fiorentina, tanto che da quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe accettato di ridursi lo stipendio passando da 2 milioni netti a stagione agli 1,5 che percepirà in viola. L'ex Bologna firmerà un contratto di un anno più quattro, in caso di riscatto da parte del club di Commisso nel corso dell'estate prossima.
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