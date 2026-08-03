Thorstvedt-Fiorentina, settimana chiave. La Nazione: "Un'operazione che si farà"
Secondo La Nazione, l'affare che dovrebbe portare Kristian Thorstvedt a vestire la maglia della Fiorentina si farà. Il quotidiano locale ribadisce questo concetto, scrivendo che quella che si apre oggi sarà una settimana importante sul fronte del neroverde. Il centrocampista norvegese è atteso dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva, ma la sua volontà resta quella di trasferirsi alla Fiorentina e ritrovare Fabio Grosso, già suo allenatore in Emilia.
L'accordo da trovare
La trattativa tra i due club deve ancora trovare la formula giusta, con l'ipotesi di un possibile inserimento di una contropartita tecnica come Marco Brescianini da valutare. Nonostante questo, dalle parti in causa filtra la sensazione che l'operazione possa andare in porto: il gradimento del giocatore per la destinazione viola e quello di Grosso per il profilo del norvegese rappresentano elementi importanti nella corsa verso la fumata bianca.
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