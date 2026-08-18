Jadon Sancho sempre in auge: potrebbe presto tornare di moda

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Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, occhio Jadon Sancho, un nome già noto sia alla Fiorentina sia al mercato italiano. Il talento dell’inglese, oggi 26enne, non è mai stato messo in discussione: al Borussia Dortmund aveva raggiunto una valutazione di circa 130 milioni, dopo essere arrivato giovanissimo dal Manchester City. Il trasferimento al Manchester United nel 2021, per circa 70 milioni, ha però segnato l’inizio di una fase complicata della sua carriera.

L'interesse della Fiorentina per l'attaccante

Tra prestiti poco convincenti e dubbi sul suo rendimento, Sancho è passato nuovamente dal Dortmund, poi dal Chelsea e infine dall’Aston Villa. Concluso il contratto con i Red Devils, dalla fine della scorsa stagione è attualmente svincolato. La domanda, quindi, viene naturale: se la Fiorentina fosse davvero interessata, perché non lo avrebbe già preso? Una domanda legittima, ma nel mercato, si sa, gli scenari possono cambiare rapidamente.