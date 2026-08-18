Contatti della Fiorentina per Soulé. La Roma chiede oltre 40 milioni

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Il Corriere dello Sport -Stadio scrive dell’esterno vicino alla Fiorentina, sottolineando come ora non ci sia più la necessità di chiudere rapidamente le operazioni. Il tecnico Fabio Grosso ha già dato un’identità alla squadra e i nuovi arrivi dovranno soprattutto aggiungere qualità tecnica e tattica al suo sistema di gioco. Tra i nomi valutati - si legge sul quotidiano - c’è anche Matias Soulé, ma la trattativa presenta diverse difficoltà.

Le possibili cifre di Soulé

La Roma parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro, una cifra molto alta che potrebbe rendere l’operazione complicata. A questo si aggiunge la volontà del giocatore, che non sembra particolarmente intenzionato a lasciare la Capitale. La Fiorentina, dal canto suo, ha fatto il primo passo prendendo contatti e ora attende di capire se ci saranno sviluppi che possano trasformare Soule' in un vero obiettivo di mercato.