Calciomercato Hull City opzione concreta per Fortini: il difensore sta valutando

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L’Hull City ha messo nel mirino Niccolò Fortini, giovane esterno di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il club inglese ha mostrato un interesse concreto per il classe 2006, reduce da una stagione positiva nella quale ha trovato spazio con continuità e ha potuto maturare esperienza importante. Nell’ultima annata Fortini ha collezionato 26 presenze complessive tra tutte le competizioni, mettendo a referto anche un assist.

Il calciatore sta valudando la situazione

Numeri che hanno attirato l’attenzione dell’Hull City, intenzionato a considerare concretamente la possibilità di portare in Premier il giovane giocatore. Che da parte sua si è preso un po' di tempo per fare ogni valtuazione del caso. La Fiorentina dovrà quindi decidere quale sarà la soluzione migliore per il futuro di Fortini, considerando sia la sua crescita sia il progetto tecnico della prima squadra. Gli inglesi potrebbero battere la concorrenza di Torino e Sassuolo.