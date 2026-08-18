FirenzeViola Fortini pronto a dire addio: prestito all'Hull City ad un passo, tutti i dettagli

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Dopo un tira e molla durato ormai più di un anno, Niccolò Fortini è pronto a dire addio alla Fiorentina. Il pressing dell'Hull City negli ultimi giorni sta portando l'effetto sperato e il calciatore classe 2006 è pronto a dire sì (sta valutando in queste ore ma c'è grande ottimismo) al trasferimento in Inghilterra. Dopo i no a Torino e Sassuolo - tra le altre - anche il club viola ha già dato l'ok al trasferimento che avverrebbe in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Un'operazione che rimanda di almeno un anno la questione dando così possibilità al giovane calciatore in Premier League.

Prima del prestito Fortini rinnova

In attesa che tutto vada a dama, l'operazione è così pensata: Fortini rinnoverà con la Fiorentina per un altro anno - altrimenti il prestito non sarebbe stato possibile - prima di trasferirsi all'Hull City. Questione di ore e si scioglierà definitivamente una questione che accompagna il mondo viola da tempo, con il calciatore ai margini del progetto di Fabio Grosso anche se in estate si è allenato regolarmente con la squadra e ha trovato anche un po' di spazio in amichevole, senza impressionare.

I discorsi con la Fiorentina si erano arenati

Facendo un piccolo passo indietro, si arriva a questa operazione dopo che negli ultimi mesi neanche Paratici era riuscito a sciogliere un nodo che si era creato nella scorsa stagione quando dopo l'annata positiva alla Juve Stabia e le prime partite in maglia viola, quando le parti sono arrivate a parlare di rinnovo, avevano troppa distanza tra di loro dal momento che lo stipendio di Fortini raggiungeva all'incirca i 40 mila euro annui (per fare un esempio: l'attaccante della Primavera Braschi, oggi al Thun in Svizzera, prendeva in pratica il doppio). Il nuovo ds aveva provato anche un ulteriore tentativo per provare ad arrivare ad un rinnovo senza però convincere le parti, anzi: l'offerta non alzava di molto lo stipendio attuale del calciatore e per questo, nonostante i buoni rapporti tra Paratici e la famiglia, si è scelto di trovare una soluzione in questa estate. E alla fine la soluzione pare essere trovata: per l'Hull City è questione di ore.