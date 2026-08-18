Senza un'apertura su Kean, il Como non avrebbe formulato l'offerta

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Il Como ha presentato la prima offerta ufficiale per Moise Kean: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 25 per l’obbligo di riscatto, per un totale di 30 milioni. Una cifra che conferma la concretezza dell’interesse, ma che la Fiorentina ha giudicato insufficiente, visto che la richiesta è di almeno 40 milioni. Il club lariano potrebbe presto rilanciare: del resto, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, se non avesse percepito una possibile apertura difficilmente avrebbe formulato la prima offerta: la trattativa è appena cominciata. Kean sarebbe disposto a valutare il trasferimento, soprattutto per la possibilità di giocare la Champions League e avere un ruolo importante nell’attacco di Cesc Fabregas.

Kean lascia la palla alla Fiorentina

Il centravanti, però, non ha mai spinto per lasciare Firenze e ha lasciato ogni decisione alla società. In caso di accordo tra i club, resterebbe da definire anche l’ingaggio, vicino ai 4,5 milioni di euro. La forte stima di Fabregas potrebbe essere decisiva per l’operazione. Ora la Fiorentina attende un possibile rilancio del Como, che potrebbe ridurre la distanza attraverso bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Se l’offerta dovesse avvicinarsi alle richieste viola, la cessione di Kean potrebbe diventare concreta.