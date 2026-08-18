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Calamai: "Caso Kean: differenza di 10 mln può metterne in dubbio il futuro?"

Calamai: "Caso Kean: differenza di 10 mln può metterne in dubbio il futuro?"FirenzeViola.it
Oggi alle 10:30Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato della vicenda Moise Kean: "C'è qualcosa che non mi torna. Siamo al 18 agosto, non a fine giugno, e siamo convinti che questa Fiorentina possa essere protagonista del campionato con qualche ritocco. Oggi il dibattito della videnda Kean è: a 30 più 5 di bonus non si fa, mentre a 40 più 5 sì. Cioè: oggi una differenza di 10 milioni potrebbe rimettere in discussione la costruzione della squadra.

Magari creando un piccolo ridimensionamento. Così non mi torna: non possono essere, a questo punto dell'anno, 10 milioni a decidere il futuro di un giocatore cardine. Se la Fiorentina vuole tenere Kean e se quest'ultimo sta bene a Firenze, 10 milioni non possono fare la differenza".

Fiorentina, il Caffè nero bollente di Luca Calamai: "Vicenda Kean strana: davvero una differenza di 10 milioni può mettere in discussione il suo futuro?"