Malick Fofana sarebbe un obiettivo ma la Roma ha già accelereto

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Dalla Germania, la Bild accosta Justin Njinmah alla Fiorentina. Il classe 2000 del Werder Brema, esterno offensivo dotato di qualità tecniche e fisicità, potrebbe essere un profilo adatto alle idee di Fabio Grosso. Al momento, però, non ci sono stati contatti concreti da parte dei viola, mentre anche il Marsiglia resta alla finestra. A rendere interessante Njinmah è soprattutto il costo dell’operazione, stimato tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra che permetterebbe alla Fiorentina di valutare più seriamente il suo acquisto.

L'altra opzione, già vicina alla Roma

Più difficile la pista Malick Fofana, 21enne belga del Lione, apprezzato per velocità, dribbling e capacità di creare assist. Il giocatore - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio - sarebbe un obiettivo concreto della Fiorentina, ma la Roma avrebbe accelerato per provare a chiudere l’operazione. Una situazione che riporta in primo piano anche il nome di Matias Soulé.